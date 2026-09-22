Днепропетровщина технически готова к отопительному сезону почти на 90%

Фото: Днепропетровская ОВА

Днепропетровская область почти на 90% готова к отопительному сезону. В области ремонтируют и заменяют котлы и тепловые сети, готовят предприятия тепло- и водоснабжения, а также усиливают энергетическую устойчивость критической инфраструктуры

Об этом сообщил глава области Александр Ганжа, передает RegioNews .

По словам Александра Ганжи, подготовка к зиме началась еще в феврале. В настоящее время в области заменили или реконструировали почти 1,5 тысячи километров теплосетей, капитально отремонтировали 19 котлов и установили еще шесть. К запуску подготовлены около тысячи котельных.

"Днепропетровщина уже почти на 90% технически готова к зиме. По этой цифре - масштабная работа коммунальщиков. Ремонт и замена котлов, тепловых сетей, подготовка предприятий тепло- и водоснабжения", - сказал Александр Ганжа.

Отдельно в области реализуют План устойчивости. Его мероприятия предусматривают защиту объектов энергетики и водоснабжения, установку резервного питания, блочно-модульных котельных и когенерационных установок.

"Параллельно реализуем План устойчивости. Защищаем объекты энергетики и водоснабжения. Устанавливаем резервное питание, БМК, когенерационные установки. Закупаем оборудование, которое позволит критической инфраструктуре работать в случае перебоев с электроснабжением", - отметил Александр Ганжа.

За восемь месяцев в области также было введено более 120 МВт дополнительных мощностей альтернативной генерации. Работы по увеличению генерации продолжаются.

"За 8 месяцев в области ввели более 120 МВт дополнительных мощностей альтернативного поколения. Эта работа продолжается" - сообщил Александр Ганжа.

В области ожидают сложный отопительный сезон из-за возможных российских атак на энергетическую и критическую инфраструктуру. Поэтому главной задачей для руководителей на местах остается обеспечение стабильного прохождения зимы.

"Понимаем, что зима будет непростой. Подготовку к ней начали еще в феврале. Задача для руководителей на местах - обеспечить максимально стабильное прохождение отопительного сезона. Чтобы даже в условиях вражеских атак люди оставались со светом, водой и теплом", - подчеркнул Александр Ганжа.

Напомним, что начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что зима 2026-2027 годов может быть самой тяжелой, поскольку Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.