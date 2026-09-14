12:17  14 сентября
Три мотоцикла столкнулись на Ровенщине: 16-летний водитель погиб, 17-летний в реанимации
11:18  14 сентября
В Полтавской области 9-летний мальчик выпал из окна седьмого этажа
09:12  14 сентября
Россияне атаковали гражданское авто на Херсонщине: погиб мужчина
UA | RU
UA | RU
14 сентября 2026, 15:50

Суд арестовал мать и сожителя за создание детской порнографии

14 сентября 2026, 15:50
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Одесской области
Читайте також
українською мовою

Суд по ходатайству прокуратуры избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог для 31-летней женщины и ее сожителя. Их подозревают в создании и хранении материалов детской порнографии

Об этом сообщила прокуратура Одесской области, передает RegioNews .

По данным следствия, женщина снимала своего 6-летнего сына, привлекая к созданию запрещенного контента своего сожителя.

Кроме того, стражи порядка установили, что женщина хранила на электронных устройствах материалы детской порнографии, полученные из интернета. Значительное движение средств на ее банковских картах, по версии следствия, может свидетельствовать о возможном сбыте такого контента.

В ходе обысков правоохранители изъяли электронные носители с запрещенными материалами, а также банковские карты, на которые регулярно поступали средства через PayPal в иностранной валюте.

Следствие проверяет возможный сбыт материалов за границу, а также устанавливает, могли ли к созданию запрещенного контента привлекать других детей.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Одессе прокуратура сообщила о подозрении 38-летнему местному жителю, подозреваемому в совершении преступлений сексуального характера в отношении малолетних детей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Одесса арест ребенок порнография мать
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
В Ивано-Франковской области в ДТП травмировался 18-летний мотоциклист
14 сентября 2026, 16:47
Верховный Суд оставил в силе приговор двум харьковчанам за передачу врагу военных локаций
14 сентября 2026, 16:30
В Киевской области поезд насмерть переехал женщину
14 сентября 2026, 16:05
В Ровенской области произошло ДТП с участием мотоцикла и авто: трое травмированных, среди них дети
14 сентября 2026, 15:59
На трассе "Киев-Чоп" грузовик насмерть сбил пешехода
14 сентября 2026, 15:27
Россияне ударили по Павлограду: есть погибший, загоревшийся пожар
14 сентября 2026, 15:10
Пограничники уничтожили полмиллиона российских дронов
14 сентября 2026, 14:55
В Прикарпатье сержант ТЦК требовал 9 тысяч долларов с призывников
14 сентября 2026, 14:30
На Прикарпатье военный СЗЧ обокрал дом на четверть миллиона
14 сентября 2026, 13:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Сергей Фурса
Вадим Денисенко
Все блоги »