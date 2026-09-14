Суд арестовал мать и сожителя за создание детской порнографии

Фото: полиция Одесской области

Суд по ходатайству прокуратуры избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог для 31-летней женщины и ее сожителя. Их подозревают в создании и хранении материалов детской порнографии

Об этом сообщила прокуратура Одесской области, передает RegioNews .

По данным следствия, женщина снимала своего 6-летнего сына, привлекая к созданию запрещенного контента своего сожителя.

Кроме того, стражи порядка установили, что женщина хранила на электронных устройствах материалы детской порнографии, полученные из интернета. Значительное движение средств на ее банковских картах, по версии следствия, может свидетельствовать о возможном сбыте такого контента.

В ходе обысков правоохранители изъяли электронные носители с запрещенными материалами, а также банковские карты, на которые регулярно поступали средства через PayPal в иностранной валюте.

Следствие проверяет возможный сбыт материалов за границу, а также устанавливает, могли ли к созданию запрещенного контента привлекать других детей.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Одессе прокуратура сообщила о подозрении 38-летнему местному жителю, подозреваемому в совершении преступлений сексуального характера в отношении малолетних детей.