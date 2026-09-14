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14 вересня 2026, 15:50

Суд арештував матір і співмешканця за створення дитячої порнографії

14 вересня 2026, 15:50
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Фото: поліція Одеської області
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Суд за клопотанням прокуратури обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу для 31-річної жінки та її співмешканця. Їх підозрюють у створенні та зберіганні матеріалів дитячої порнографії

Про це повідомла прокуратура Одеської області, передає RegioNews.

За даними слідства, жінка знімала свого 6-річного сина, залучивши до створення забороненого контенту свого співмешканця.

Крім того, правоохоронці встановили, що жінка зберігала на електронних пристроях матеріали дитячої порнографії, отримані з інтернету. Значний рух коштів на її банківських картках, за версією слідства, може свідчити про можливий збут такого контенту.

Під час обшуків правоохоронці вилучили електронні носії із забороненими матеріалами, а також банківські картки, на які регулярно надходили кошти через PayPal в іноземній валюті.

Наразі слідство перевіряє можливий збут матеріалів за кордон, а також встановлює, чи могли до створення забороненого контенту залучати інших дітей.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що в Одесі прокуратура повідомила про підозру 38-річному місцевому жителю, якого підозрюють у вчиненні злочинів сексуального характеру щодо малолітніх дітей.

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