Суд арештував матір і співмешканця за створення дитячої порнографії

Фото: поліція Одеської області

Суд за клопотанням прокуратури обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу для 31-річної жінки та її співмешканця. Їх підозрюють у створенні та зберіганні матеріалів дитячої порнографії

Про це повідомла прокуратура Одеської області, передає RegioNews .

За даними слідства, жінка знімала свого 6-річного сина, залучивши до створення забороненого контенту свого співмешканця.

Крім того, правоохоронці встановили, що жінка зберігала на електронних пристроях матеріали дитячої порнографії, отримані з інтернету. Значний рух коштів на її банківських картках, за версією слідства, може свідчити про можливий збут такого контенту.

Під час обшуків правоохоронці вилучили електронні носії із забороненими матеріалами, а також банківські картки, на які регулярно надходили кошти через PayPal в іноземній валюті.

Наразі слідство перевіряє можливий збут матеріалів за кордон, а також встановлює, чи могли до створення забороненого контенту залучати інших дітей.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що в Одесі прокуратура повідомила про підозру 38-річному місцевому жителю, якого підозрюють у вчиненні злочинів сексуального характеру щодо малолітніх дітей.