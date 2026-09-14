Россияне ударили по Павлограду: есть погибший, загоревшийся пожар
Днем 14 сентября россияне атаковали Павлоград в Днепропетровской области. В ОВА сообщают о масштабном пожаре
Об этом сообщает Днепропетровская ОВА, передает RegioNews.
В результате удара россиян по Павлограду погиб один человек. В городе загорелся пожар. Сообщается, что также загорелись автомобили. На месте работают экстренные службы.
Известно, что пятеро местных жителей получили ранения. Один из них в тяжелом состоянии.
Напомним, ранее россияне ударили по предприятию в Звягельском районе Житомирской области. Спасатели ликвидировали пожар.
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