Россияне ударили по Павлограду: есть погибший, загоревшийся пожар

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Днем 14 сентября россияне атаковали Павлоград в Днепропетровской области. В ОВА сообщают о масштабном пожаре

Об этом сообщает Днепропетровская ОВА, передает RegioNews.

В результате удара россиян по Павлограду погиб один человек. В городе загорелся пожар. Сообщается, что также загорелись автомобили. На месте работают экстренные службы.

Известно, что пятеро местных жителей получили ранения. Один из них в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее россияне ударили по предприятию в Звягельском районе Житомирской области. Спасатели ликвидировали пожар.