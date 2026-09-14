12:17  14 сентября
Три мотоцикла столкнулись на Ровенщине: 16-летний водитель погиб, 17-летний в реанимации
11:18  14 сентября
В Полтавской области 9-летний мальчик выпал из окна седьмого этажа
09:12  14 сентября
Россияне атаковали гражданское авто на Херсонщине: погиб мужчина
UA | RU
UA | RU
14 сентября 2026, 15:27

На трассе "Киев-Чоп" грузовик насмерть сбил пешехода

14 сентября 2026, 15:27
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Ровенской области
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области полиция устанавливает личность мужчины, погибшего в результате ДТП на автодороге "Киев-Чоп". Авария произошла 14 сентября около 01:00 вблизи села Жадковка.

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По предварительным данным правоохранителей, 43-летний водитель грузового автомобиля СКС, житель Киевщины, двигался по неосвещенному участку дороги, когда на проезжую часть внезапно вышел мужчина. Водитель совершил на него наезд.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

По словам вождя, после столкновения он подумал, что наехал на животное, поэтому продолжил движение. Однако впоследствии грузовик остановили патрульные на стационарном посту в Корке.

В ходе проверки полицейские обнаружили на автомобиле характерные повреждения и установили причастность водителя к ДТП.

Правоохранители также пытаются установить личность погибшего. На вид мужчине около 50-60 лет. Он имеет седые волосы и среднее телосложение. На момент ДТП был одет в черные брюки, синюю футболку, жилет и черные резиновые тапочки.

По факту ДТП продолжается досудебное расследование.

Напомним, что авария произошла 12 сентября около 15:40 на автодороге "Полтава-Александрия" вблизи села Андрюша Кременчугского района. Полиция начала расследование.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев ДТП Ровенская область трасса пешеход
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
В Ивано-Франковской области в ДТП травмировался 18-летний мотоциклист
14 сентября 2026, 16:47
Верховный Суд оставил в силе приговор двум харьковчанам за передачу врагу военных локаций
14 сентября 2026, 16:30
В Киевской области поезд насмерть переехал женщину
14 сентября 2026, 16:05
В Ровенской области произошло ДТП с участием мотоцикла и авто: трое травмированных, среди них дети
14 сентября 2026, 15:59
Суд арестовал мать и сожителя за создание детской порнографии
14 сентября 2026, 15:50
Россияне ударили по Павлограду: есть погибший, загоревшийся пожар
14 сентября 2026, 15:10
Пограничники уничтожили полмиллиона российских дронов
14 сентября 2026, 14:55
В Прикарпатье сержант ТЦК требовал 9 тысяч долларов с призывников
14 сентября 2026, 14:30
На Прикарпатье военный СЗЧ обокрал дом на четверть миллиона
14 сентября 2026, 13:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Сергей Фурса
Вадим Денисенко
Все блоги »