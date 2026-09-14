На трассе "Киев-Чоп" грузовик насмерть сбил пешехода

Фото: полиция Ровенской области

В Ровенской области полиция устанавливает личность мужчины, погибшего в результате ДТП на автодороге "Киев-Чоп". Авария произошла 14 сентября около 01:00 вблизи села Жадковка.

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По предварительным данным правоохранителей, 43-летний водитель грузового автомобиля СКС, житель Киевщины, двигался по неосвещенному участку дороги, когда на проезжую часть внезапно вышел мужчина. Водитель совершил на него наезд.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

По словам вождя, после столкновения он подумал, что наехал на животное, поэтому продолжил движение. Однако впоследствии грузовик остановили патрульные на стационарном посту в Корке.

В ходе проверки полицейские обнаружили на автомобиле характерные повреждения и установили причастность водителя к ДТП.

Правоохранители также пытаются установить личность погибшего. На вид мужчине около 50-60 лет. Он имеет седые волосы и среднее телосложение. На момент ДТП был одет в черные брюки, синюю футболку, жилет и черные резиновые тапочки.

По факту ДТП продолжается досудебное расследование.

Напомним, что авария произошла 12 сентября около 15:40 на автодороге "Полтава-Александрия" вблизи села Андрюша Кременчугского района. Полиция начала расследование.