В Прикарпатье сержант ТЦК требовал 9 тысяч долларов с призывников

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В Прикарпатье вынесли приговор старшему сержанту одного из районных ТЦК и СП. Оказалось, что он требовал с призывников взятки

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В апреле этого года сержант ТЦК согласился получить 9 тысяч долларов за снятие мужчин с розыска. В тот момент это было около 336 тысяч гривен. В мае он послал фотографии из реестра.

На суде мужчина признал свою вину. Суд признал военнослужащего виновным и назначил ему штраф в размере 8,5 тысяч гривен.

Напомним, правоохранители задержали военного-дезертира , который хотел незаконно пересечь границу с Молдовой. За бегство он предложил пограничникам 11 тысяч долларов.