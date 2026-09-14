Пограничники уничтожили полмиллиона российских дронов
Только за сутки пограничники уничтожили около 500 российских беспилотников. Военные показали свежие кадры с фронта
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
Только за сутки украинские пограничники уничтожили почти полмиллиона вражеских дронов. Известно, что в частности это 70 "шахедов" и "гербер". Кроме того, среди уничтоженных есть беспилотники типа "ланцет", "молния" и другие.
"Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает государственную границу и является неотъемлемой составляющей сил обороны Украины", - говорят в ГНСУ.
Напомним, ранее пограничники показывали, как украинские дроны уничтожили российский "Град".
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