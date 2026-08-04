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04 августа 2026, 13:19

В Киеве 49-летняя женщина из-за ревности подожгла дверь соседке

04 августа 2026, 13:19
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Фото: Национальная полиция
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В Деснянском районе Киева правоохранители задержали 49-летнюю женщину, которая из-за ревности к знакомому мужчине подожгла дверь квартиры соседки

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Событие произошло на днях в многоэтажке.

По предварительным данным, киевлянка приревновала соседку к знакомому и пришла в ее квартиру, чтобы "выяснить отношения".

Когда женщина не открыла дверь, подозреваемая подожгла ее, после чего вернулась в свою квартиру, расположенную этажом выше.

В результате возгорания никто не пострадал. Полицейские задержали фигурантку и сообщили о подозрении.

По этому факту возбуждено уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Подольском районе Киева правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля психолога одной из общественных организаций. Поджигателем оказался 34-летний житель Киева – бывший пациент потерпевшего, который был недоволен его работой.

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