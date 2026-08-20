На Одещині чоловік після сварки з дружиною підпалив її квартиру

Фото: Національна поліція

У Татарбунарах Білгород-Дністровського району чоловік підпалив квартиру своєї дружини через ревнощі. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Про займання в одній із багатоповерхівок правоохоронцям та рятувальникам повідомила місцева жителька. Вогнеборці загасили пожежу, яка пошкодила квартиру площею 22 квадратні метри.

Поліцейські встановили, що до підпалу причетний чоловік власниці оселі. Напередодні жінка вже зверталася до правоохоронців через домашнє насильство. За даними слідства, чоловік ображав її через ревнощі. Тоді на нього склали адміністративні матеріали.

Після цього жінка поїхала до подруги. За версією слідства, чоловік вирішив помститися: облив легкозаймистою рідиною речі у квартирі та підпалив їх, після чого пішов.

Правоохоронці розшукали чоловіка неподалік будинку та затримали. Йому повідомили про підозру в умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу за ч. 2 ст. 194 КК України.

За скоєне чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. Розмір завданих збитків наразі встановлюють.

Нагадаємо, в Деснянському районі Києва правоохоронці затримали 49-річну жінку, яка через ревнощі до знайомого чоловіка підпалила двері квартири сусідки. Унаслідок займання ніхто не постраждав.