Подложил взрывчатку под автомобиль представителя ОПК: в Варшаве задержали 63-летнего украинца
Агентство внутренней безопасности Польши задержало в Варшаве 63-летнего гражданина Украины. Его подозревают в попытке убийства представителя украинского оборонно-промышленного комплекса по заказу российских спецслужб
Об этом сообщил польский портал RMF24, передает RegioNews.
По данным издания, мужчина был задержан еще 5 августа, однако информацию об этом обнародовали только сейчас.
По версии следствия, неудачное покушение произошло в Ирпене на Киевщине. Украинец установил самодельное взрывное устройство под автомобилем, которым пользовался потенциальный потерпевший.
Устройство должно было активироваться дистанционно с помощью мобильного телефона, однако взрыв не произошел из-за технической неисправности.
После этого подозреваемый уехал в Польшу, где его впоследствии задержали в Варшаве.
Украинцу предъявлены обвинения в попытке убийства с использованием взрывчатых веществ, которые он хранил без соответствующего разрешения.
Суд в Польше избрал ему меру пресечения – три месяца временного ареста.
Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил о попытке покушения на командира бригады "Хартия" Игоря Оболенского.
Впоследствии в СМИ появились новые детали о попытке покушения на командира "Хартии". Отмечается, что российские кураторы выдавали себя по СБУ.