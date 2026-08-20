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20 августа 2026, 18:24

Подложил взрывчатку под автомобиль представителя ОПК: в Варшаве задержали 63-летнего украинца

20 августа 2026, 18:24
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Иллюстративное фото: PAP
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Агентство внутренней безопасности Польши задержало в Варшаве 63-летнего гражданина Украины. Его подозревают в попытке убийства представителя украинского оборонно-промышленного комплекса по заказу российских спецслужб

Об этом сообщил польский портал RMF24, передает RegioNews.

По данным издания, мужчина был задержан еще 5 августа, однако информацию об этом обнародовали только сейчас.

По версии следствия, неудачное покушение произошло в Ирпене на Киевщине. Украинец установил самодельное взрывное устройство под автомобилем, которым пользовался потенциальный потерпевший.

Устройство должно было активироваться дистанционно с помощью мобильного телефона, однако взрыв не произошел из-за технической неисправности.

После этого подозреваемый уехал в Польшу, где его впоследствии задержали в Варшаве.

Украинцу предъявлены обвинения в попытке убийства с использованием взрывчатых веществ, которые он хранил без соответствующего разрешения.

Суд в Польше избрал ему меру пресечения – три месяца временного ареста.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил о попытке покушения на командира бригады "Хартия" Игоря Оболенского.

Впоследствии в СМИ появились новые детали о попытке покушения на командира "Хартии". Отмечается, что российские кураторы выдавали себя по СБУ.

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