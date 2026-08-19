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19 августа 2026, 14:59

В Киеве мужчина угрожал велосипедисту гранатой из-за дорожного конфликта

19 августа 2026, 14:59
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Фото: Национальная полиция
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В Киеве полицейские сообщили о подозрении 23-летнему мужчине, который во время дорожного конфликта угрожал велосипедисту предметом, похожим на боевую гранату. Изъятый у него предмет оказался учебно-тренировочной гранатой

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Инцидент произошел на Воскресенском проспекте в Днепровском районе столицы.

По данным полиции, 40-летний киевлянин сообщил, что во время движения на велосипеде водитель автомобиля KIA прижал его к бордюру и начал обвинять в нарушении ПДД.

Во время спора водитель достал предмет, похожий на боевую гранату, и стал угрожать велосипедисту.

Правоохранители получили ориентировку и через несколько часов остановили 23-летнего мужчину в Голосеевском районе. У него изъяли предмет, которым он угрожал заявителю.

Взрывотехники установили, что это была учебно-тренировочная граната.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины – угроза убийства. Санкция статьи предусматривает до двух лет ограничения свободы.

Напомним, в Киеве между водителем и пассажиром другого автомобиля возник конфликт из-за того, что они не могли договориться, кто из них проедет первым. После чего пассажир вытащил пистолет и выстрелил в авто оппонента.

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Киев конфликт авто велосипед велосипедист Днепровский район Голосеевский район
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