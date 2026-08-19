В Одесі чоловік у формі вдарив підлітка по обличчю: ТЦК призначив перевірку

Скриншот із відео

Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки призначив службову перевірку після поширення у соцмережах відео конфлікту між чоловіком у військовій формі та підлітком

Про це Одеський обласний ТЦК та СП повідомив у Facebook, передає RegioNews.

На відео видно, як чоловік у військовій формі притискає підлітка до автомобіля та тримає його за вуха. Коли хлопець намагається вирватися, чоловік б'є його долонею по обличчю.

У соцмережах стверджують, що конфлікту нібито передувало те, що підліток кидав каміння у мікроавтобус.

В Одеському обласному ТЦК та СП повідомили, що після появи відео керівництво невідкладно призначило службову перевірку.

Наразі встановлюють усі обставини інциденту, передумови конфлікту та осіб, зафіксованих на відео.

У ТЦК наголосили, що будь-які прояви насильства, перевищення повноважень або неналежна поведінка щодо громадян є неприпустимими. У разі підтвердження вини та причетності військовослужбовців до правопорушення винних обіцяють притягнути до відповідальності відповідно до законодавства.

Нагадаємо, в Харкові чоловік на зупинці громадського транспорту напав на військових ТЦК. Це сталось, коли до нього підійшли, щоб перевірити документи. Троє працівників отримали різані рани – долоні, щоки, скроні, ключиці. Інцидент зафіксувала камера вуличного спостереження.

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