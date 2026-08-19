Двое погибших и десять раненых: РФ нанесла более тысячи ударов по Запорожской области

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 1019 ударов по 52 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, два человека погибли, еще десять получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району.

В частности, оккупанты совершили 19 авиационных ударов по Камышевахе, Новониколаевке, Таврическому, Юлиевке, Запорожцу, Барвиновке, Светлой Долине, Орехову, Солнечному, Васиновке, Красному Яру, Омельнику и Красной Кринице.

Также российские военные применили 717 БпЛА разных модификаций, преимущественно FPV-дронов. Под атаками оказались Запорожье и ряд населенных пунктов области.

Кроме того, зафиксировано 7 ударов РСЗО и 276 артиллерийских обстрелов.

В результате российских атак повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.

Всего в соответствующие службы поступило 192 сообщения о повреждениях.

Напомним, в ночь на 19 августа российские войска более 10 раз атаковали два района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. К счастью, обошлось без пострадавших.