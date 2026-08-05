Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На улице Производственная легковушка Nissan Tiida врезалась в столб уличного освещения, после чего перевернулась. В результате столкновения 18-летнего водителя зажало в покореженном салоне.

Спасатели с помощью специнструмента деблокировали травмированного юношу и передали медикам. Водителя, а также его 25-летнего пассажира, госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Напомним, поздно вечером 4 августа на Львовщине легковушка вылетела в кювет и перевернулась. На месте погиб водитель, пострадали двое юношей.