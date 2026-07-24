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24 июля 2026, 13:14

Россияне сбросили две авиабомбы на Славянск: погибли 5 человек, 9 – ранены

24 июля 2026, 13:14
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Фото: ОВА
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Утром 24 июля российские оккупанты нанесли удар по Славянску Донецкой области, сбросив на город две управляемые авиабомбы

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин передает RegioNews.

В результате авиаудара повреждены 10 частных домов, местное предприятие и помещение почетного консульства Латвийской Республики.

Известно о пяти погибших и девяти раненых.

Глава ОВА отметил, что второй день подряд удары врага по Славянску приводят к многочисленным жертвам среди населения.

В связи с постоянной опасностью жителей призывают эвакуироваться из прифронтовой зоны. Бесплатный выезд, помощь с проживанием и сопровождение гарантируют всем желающим. Номера для эвакуации: 0-800-500-121, +38073-050-01-21, для тяжело больных и лиц с инвалидностью – 0-800-332-614.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краматорской громаде Донецкой области остаются около 50 тысяч человек. Для поддержки населения в условиях войны в общине функционируют 14 пунктов несокрушимости.

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