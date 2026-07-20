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20 июля 2026, 07:43

Россия атаковала иностранное судно вблизи Одессы: шесть моряков погибли, четверо считаются пропавшими без вести

20 июля 2026, 07:43
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Фото: Одесская ОВА
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В воскресенье, 19 июля, вблизи Одессы враг атаковал гражданское торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое после загрузки кукурузой выходило из украинского порта

Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник, передает RegioNews.

На борту находилось 18 человек: 17 граждан Сирии и Индии, а также украинский лоцман.

Спасателям удалось спасти 8 членов экипажа, двое из которых получили ранения.

Известно о гибели 6 моряков, еще четверо считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, на днях в Одесской области в результате российского удара повреждено сухогруз Venturo. В результате обстрела погиб один из гражданских членов экипажа. Еще 17 моряков были эвакуированы.

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