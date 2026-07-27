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27 липня 2026, 10:12

Судно, яке Росія атакувала біля Одеси, затонуло у Чорному морі

27 липня 2026, 10:12
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Фото: Одеська ОВА
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Судно GOLDEN LEO, яке 19 липня зазнало обстрілу поблизу Одеси, затонуло. Через російську атаку воно отримало значні пошкодження корпусу та надбудови, втратило морехідність і згодом пішло на дно

Про це повідомила Одеська ОВА та Адміністрація судноплавства, передає RegioNews.

На момент затоплення екіпажу на борту не було. Після атаки 19 липня під час пошуково-рятувальної операції вдалося евакуювати 8 членів екіпажу. Водночас унаслідок удару загинули 9 членів екіпажу та український лоцман.

Судно GOLDEN LEO (IMO 9181833) ходило під прапором Гвінеї-Бісау та перевозило кукурудзу. Атака сталася під час його виходу морським коридором із порту Чорноморськ.

Про інцидент було поінформовано Міжнародну морську організацію та судновласника.

"Атакуючи торговельні судна, росія грубо порушує норми міжнародного морського права, принципи свободи судноплавства, створює пряму загрозу життю моряків і ставить під удар стабільність міжнародних морських перевезень та глобальну продовольчу безпеку", – наголосили в Адміністрації судноплавства.

Нагадаємо, 19 липня поблизу Одеси ворог атакував цивільне торговельне судно під прапором Гвінеї-Бісау, яке після завантаження кукурудзою саме виходило з українського порту. На борту перебували 18 людей: 17 громадян Сирії та Індії, а також український лоцман.

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