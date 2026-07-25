Фото: ГСЧС

Под вражеским прицелом оказалась гражданская инфраструктура и территории вблизи жилых домов в Сумах

Об этом передает RegioNews со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова и ГСЧС.

В результате попадания вражеского реактивного беспилотника загорелись машины и нежилые здания, вспыхнул масштабный пожар.

Погибли три водителя "Новой почты" в возрасте 43, 53 и 48 лет. Тела двух мужчин спасатели обнаружили в эпицентре удара. Еще одного тяжелораненого эвакуировали полицейские, однако он скончался по дороге в больницу.

Ликвидацию последствий осложняла постоянная угроза повторных обстрелов: спасатели работали сразу на нескольких локациях, и из-за рисков подразделениям приходилось регулярно отходить в безопасные места.

Напомним, ночью 25 июля россияне атаковали беспилотниками четыре АЗС и пожарную часть в Полтавской области.