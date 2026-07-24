Российский дрон попал в локомотив пассажирского поезда на Днепропетровщине

Фото: Укрзализныця

Российские войска нанесли удар беспилотником по локомотиву пассажирского поезда в Днепропетровской области, пассажиры и железнодорожники успели эвакуироваться

Об этом сообщает Укрзализныця, передает RegioNews .

"БПЛА попал в локомотив. Мониторинговая группа вовремя предупредила поездную бригаду о потенциальной угрозе, поэтому железнодорожники и пассажиры успели эвакуироваться из вагонов", - говорится в сообщении.

Работники Укрзализныци работают над тем, чтобы пассажиры продлили свое путешествие по максимально безопасному маршруту и добрались до своих станций с минимальной задержкой.

Напомним, что войска РФ 24 июля нанесли авиаудар по Запорожью , есть попадание по частному сектору.