Российский дрон попал в локомотив пассажирского поезда на Днепропетровщине
Российские войска нанесли удар беспилотником по локомотиву пассажирского поезда в Днепропетровской области, пассажиры и железнодорожники успели эвакуироваться
Об этом сообщает Укрзализныця, передает RegioNews .
"БПЛА попал в локомотив. Мониторинговая группа вовремя предупредила поездную бригаду о потенциальной угрозе, поэтому железнодорожники и пассажиры успели эвакуироваться из вагонов", - говорится в сообщении.
Работники Укрзализныци работают над тем, чтобы пассажиры продлили свое путешествие по максимально безопасному маршруту и добрались до своих станций с минимальной задержкой.
Напомним, что войска РФ 24 июля нанесли авиаудар по Запорожью , есть попадание по частному сектору.
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