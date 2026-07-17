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17 июля 2026, 09:31

Российский дрон атаковал предприятие на Харьковщине: под завалами нашли погибшего

17 июля 2026, 09:31
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Иллюстративное фото: ГСЧС Харьковщины
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16 июля российские войска нанесли удар беспилотником по поселку Высокий Харьковского района

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, передает RegioNews.

Попадание произошло на территории гражданского предприятия. В результате атаки возник пожар площадью более 1200 квадратных метров. Горело трехэтажное производственное здание, также повреждены расположенные рядом объекты.

В ходе ликвидации пожара и разбора завалов спасатели обнаружили фрагменты тела погибшего мужчины.

Также в течение дня российские беспилотники атаковали сельскохозяйственные угодья. Из-за ударов произошло четыре пожара на полях в Лозовском, Чугуевском и Берестинском районах.

В Алексеевской общине горели 0,7 га пшеницы и сухая трава, в Лозовской – 200 кв. м зерновых культур, в Чугуевской общине огонь охватил 12 га пшеничного поля, а в Старовировской – 1 га ржи на корне. Пожар удалось оперативно ликвидировать, не допустив распространения пламени на другие посевы.

Напомним, за прошедшие сутки враг совершил 73 удара по 31 населенному пункту Сумской области, применяя управляемые авиабомбы, РСЗО, артиллерию, минометы и БпЛА разных типов. Среди пострадавших – 4-летняя девочка.

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