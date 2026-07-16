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16 июля 2026, 07:07

Россия атаковала Киев: погибли два человека, среди раненых – 16-летний парень

16 июля 2026, 07:07
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Фото: ГСЧС Киева
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В ночь на 16 июля российские войска нанесли удар по Киеву. Под обстрел попали Святошинский и Дарницкий районы столицы

Об этом сообщила прессслужба ГСЧС и городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

В результате атаки погибли два человека, еще шестеро получили ранения, среди пострадавших – 16-летний парень.

В Дарницком районе в результате вражеского удара возникли пожары в административно-складском здании, складском помещении и припаркованных грузовых автомобилях. Спасатели ликвидировали возгорание. Именно здесь погибли два человека, еще двое, среди которых ребенок, получили травмы.

В Святошинском районе из-за попадания вспыхнул пожар в одноэтажном складском помещении. Пожар удалось локализовать.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия российских обстрелов, а информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Напомним, российские войска 15 июля нанесли комбинированный удар по Харькову, применив управляемую авиабомбу и беспилотники. В результате атак в двух районах города повреждены многоэтажки, возникли пожары, по меньшей мере три человека пострадали.

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Киев война атака погибшие раненые Святошинский район Дарницкий район
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