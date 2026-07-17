Ракетний удар по Одесі: загинули двоє людей, серед поранених – діти

Фото: ДСНС Одещини

Увечері 16 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Щонайменше семеро осіб, серед яких є діти, дістали поранення

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Серед загиблих – жінка, яка під час удару перебувала в парку разом із дітьми. Вони вижили та отримують необхідну медичну допомогу.

Пошкоджено триповерховий житловий будинок та кілька автомобілів.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 16 липня російські війська завдали удару по Києву. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення. Рятувальники ліквідували пожежі у двох районах міста.