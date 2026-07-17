Ракетний удар по Одесі: загинули двоє людей, серед поранених – діти
Увечері 16 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Щонайменше семеро осіб, серед яких є діти, дістали поранення
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Серед загиблих – жінка, яка під час удару перебувала в парку разом із дітьми. Вони вижили та отримують необхідну медичну допомогу.
Пошкоджено триповерховий житловий будинок та кілька автомобілів.
Інформація про наслідки атаки уточнюється.
Нагадаємо, у ніч на 16 липня російські війська завдали удару по Києву. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення. Рятувальники ліквідували пожежі у двох районах міста.
Атака на Харків та область: ворог вбив людину та поранив шістьох містянВсі новини »
16 липня 2026, 20:24День терору на Херсонщині: шестеро людей поранені внаслідок ворожих обстрілів
16 липня 2026, 18:47Російський дрон убив водія вантажівки в Донецькій області: тіло деблокували рятувальники
16 липня 2026, 17:32
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Російський дрон атакував підприємство на Харківщині: під завалами знайшли загиблого
17 липня 2026, 09:31Очолив окупаційну "владу" на Херсонщині: колаборанта засудили до 12 років ув'язнення
17 липня 2026, 09:10Кабмін без ключових міністрів: чергове "какая разніца" від Банкової
17 липня 2026, 08:57На Одещині рятувальники ліквідували пожежу на СТО після російського ракетного удару
17 липня 2026, 08:48Російський удар по Херсону: загинула 70-річна жінка, ще один чоловік поранений
17 липня 2026, 08:46На Полтавщині знайшли мертвим колишнього керівника поліції Сумщини
17 липня 2026, 08:37РФ випустила по Україні 8 ракет та 130 БпЛА: є влучання на сімох локаціях
17 липня 2026, 08:31Ракетна атака на Одесу: кількість постраждалих зросла
17 липня 2026, 08:18Новий Кабмін розпочав роботу: визначено перші пріоритети
17 липня 2026, 08:10На Сумщині внаслідок масованих ударів поранені 15 людей, серед них – чотирирічна дитина
17 липня 2026, 07:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті