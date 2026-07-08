Россия ударила дроном по бригаде энергетиков на Полтавщине: есть раненые

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В Полтавском районе во время аварийно-восстановительных работ российский беспилотник атаковал бригаду энергетиков. В результате удара трое работников получили ранения

Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает RegioNews.

Отмечается, что пострадавших оперативно доставили в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Бригада энергетиков в этот момент работала над ликвидацией последствий вечерней атаки РФ 7 июля, когда российские войска ударили по одному из объектов критической инфраструктуры Полтавского района.

По данным главы Полтавской ОВА Виталия Дякивнича, из-за обстрела произошло аварийное отключение электроэнергии. На утро 8 июля без света оставались около 8500 абонентов в 36 населенных пунктах области.

Больше всего от атаки пострадала Зеньковская община, полностью оставшаяся без электроснабжения. Для жителей там открыли пункты несокрушимости, а объекты критической инфраструктуры перевели на генераторы.

Аварийные отключения также затронули потребителей в Великобудищанской, Гадячской, Краснолуцкой и Лютенской общинах. Энергетики продолжают работу по восстановлению сети.

Напомним, 7 июля россияне также атаковали две бригады энергетиков в Донецкой области, в частности, управляемой авиабомбой. Им оперативно оказали первую помощь и доставили в больницу. Служебные машины бригад повреждены.