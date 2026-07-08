ССО поразили два нефтеперерабатывающих завода РФ в Татарстане

Фото: ССО

В ночь на 8 июля подразделения Deep Strike Сил специальных операций заявили о поражении двух нефтеперерабатывающих предприятий России в Нижнекамске в Республике Татарстан

Об этом сообщила пресс-служба ССО, передает RegioNews.

Речь идет о нефтеперерабатывающем комплексе "ТАНЕКО" и предприятии "ТАИФ-НК". На объектах возникли пожары.

В ССО отметили, что "ТАНЕКО" является одним из крупнейших и современных нефтеперерабатывающих заводов РФ с глубиной переработки до 99%.

"ТАИФ-НК" – второе крупное нефтеперерабатывающее предприятие Нижнекамская, мощность которого составляет до 8,5 млн. тонн переработки нефти в год.

В Силах специальных опериций заявили, что продолжают удары по объектам нефтяной отрасли России, которую назвали критически важной для экономики и военного потенциала страны.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский утвердил Службе безопасности Украины 40-дневную операцию влияния на РФ с целью побуждения к окончанию войны.

В частности, на этой неделе СБУ уже провела операцию на военном аэродроме "Саки", расположенном во временно оккупированном Крыму. Подтверждено пять попаданий беспилотников в ангары.

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