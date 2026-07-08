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08 июля 2026, 10:47

Россия ударила по пятиэтажке в Харькове: два человека погибли, 19 пострадали

08 июля 2026, 10:47
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Фото: Харьковская ОВА
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Российские войска утром 8 июля атаковали пятиэтажное жилое здание в Харькове. В результате обстрела погибли два человека

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, еще 23 человека получили ранения. В частности, ребята 17, 16, 3 лет и 12-летняя девочка. В больнице находятся пять человек, один человек - в тяжелом состоянии, в операционной.

Еще 7 пострадавших получили острую реакцию на стресс, им оказали медицинскую помощь на месте.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате удара в доме частично разрушен пятый этаж, также повреждены два автомобиля.

Кроме того, на другой локации из-за попадания загорелось хозяйственное здание площадью 40 квадратных метров. Пожар уже локализован.

На местах работают экстренные службы. Спасатели и медики проверяют, нужна еще кому помощь, и ликвидируют последствия российской атаки.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ночного вражеского удара по Немышлянскому району Харькова пострадали четыре женщины в возрасте 47, 52, 69 и 79 лет. Также в результате атаки повреждено около 20 частных домов, храм и пять автомобилей.

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