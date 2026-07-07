Смертельное ДТП в Киевской области: иномарка не влетела в мотоцикл

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 6 июля в городе Ржищев. К сожалению, в результате ДТП погиб человек

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно, Volkswagen, за рулем которого была 34-летняя женщина, поворачивал налево и не предпочел в движении. В результате автомобиль столкнулся с ехавшим в попутном направлении мотоциклом Lifan.

В результате ДТП 18-летнего водителя с травмами госпитализировали в больницу. К сожалению, его 17-летний пассажир погиб на месте.

"Водитель микроавтобуса задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Черкасской области произошло Дорожно-транспортное происшествие в селе Кобыляки Звенигородского района.