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08 липня 2026, 10:25

В Одесі невідомий захопив двох людей у заручники в перукарні

08 липня 2026, 10:25
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Скриншот із відео
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В Одесі в середу, 8 липня, сталася надзвичайна подія – невідомий чоловік захопив двох людей у заручники в приміщенні однієї з перукарень

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

На місці події працюють правоохоронці та спецпризначенці. Територію навколо будівлі оточили.

Наразі обставини інциденту, а також мотиви чоловіка встановлюються. Інформації про постраждалих поки немає.

Очікується офіційний коментар від правоохоронних органів.

Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати бойову гранату в будинку, де перебували його дружина та двоє синів. Під час огляду помешкання слідчі вилучили бойову гранату. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.

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