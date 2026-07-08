В Одесі невідомий захопив двох людей у заручники в перукарні

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В Одесі в середу, 8 липня, сталася надзвичайна подія – невідомий чоловік захопив двох людей у заручники в приміщенні однієї з перукарень

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

На місці події працюють правоохоронці та спецпризначенці. Територію навколо будівлі оточили.

Наразі обставини інциденту, а також мотиви чоловіка встановлюються. Інформації про постраждалих поки немає.

Очікується офіційний коментар від правоохоронних органів.

Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати бойову гранату в будинку, де перебували його дружина та двоє синів. Під час огляду помешкання слідчі вилучили бойову гранату. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.