В Одесі невідомий захопив двох людей у заручники в перукарні
В Одесі в середу, 8 липня, сталася надзвичайна подія – невідомий чоловік захопив двох людей у заручники в приміщенні однієї з перукарень
Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.
На місці події працюють правоохоронці та спецпризначенці. Територію навколо будівлі оточили.
Наразі обставини інциденту, а також мотиви чоловіка встановлюються. Інформації про постраждалих поки немає.
Очікується офіційний коментар від правоохоронних органів.
Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати бойову гранату в будинку, де перебували його дружина та двоє синів. Під час огляду помешкання слідчі вилучили бойову гранату. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.
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