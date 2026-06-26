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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Парня с ожогами на одной из улиц, недалеко от железнодорожных путей, обнаружил ехавший мимо мужчина. Он доставил юношу в больницу. Сейчас ребенок получает необходимую медпомощь.

Полицейские установили, что 14-летний подросток приехал в Одессу из Великодолинской громады Одесского района и получил поражение током во время пребывания на железнодорожных путях.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 29 мая недалеко от железнодорожной станции на Житомирщине подростка ударило током. Его госпитализировали с термическими ожогами и переломами.