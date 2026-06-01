В Житомирской области подростка ударило током на железной дороге

Инцидент произошел недалеко от железнодорожной станции в Станишевской общине. 15-летний подросток получил удар током на железной дороге

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Правоохранителям сообщили об инциденте около 21:15. Как выяснилось, 15-летний подросток вылез на крышу вагона грузового поезда. Там он получил удар током высокого напряжения и упал на землю.

Несовершеннолетнего с термическими ожогами и переломами госпитализировали.

"Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ст. 128 УК Украины – неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение", - рассказали в полиции.

