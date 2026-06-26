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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Хлопця з опіками на одній із вулиць, неподалік залізничних колій, виявив чоловік, який їхав повз. Він доставив юнака до лікарні. Наразі дитина отримує необхідну меддопомогу.

Поліцейські встановили, що 14-річний підліток приїхав до Одеси з Великодолинської громади Одеського району та отримав ураження струмом під час перебування на залізничних коліях.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, ввечері 29 травня неподалік залізничної станції на Житомирщині підлітка вдарило струмом. Його госпіталізували з термічними опіками та переломами.