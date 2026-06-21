В Одессе обесточена центральная часть города

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Центральная часть Одессы осталась без электроснабжения из-за аварийной ситуации на ТЭЦ

Об этом сообщает Одесский городской совет, передает RegioNews .

"В результате аварийной ситуации на Одесской ТЭЦ без электроснабжения остались абоненты центральной части города, а также несколько транспортных предприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Ориентировочное время завершения работ – до конца суток.

Также из-за работ ДТЭК трамвай №20 временно не курсирует. По маршруту курсирует маршрутный автобус.

Напомним, что 18 июня из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры временно остаются без электроснабжения часть потребителей в пяти регионах.