В Одесі знеструмлено центральну частину міста

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Центральна частина Одеси залишилася без електропостачання через аварійну ситуацію на ТЕЦ

Про це повідомляє Одеська міська рада, передає RegioNews .

"Унаслідок аварійної ситуації на Одеській ТЕЦ без електропостачання залишилися абоненти центральної частини міста, а також кілька транспортних підприємств", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики працюють над відновленням електропостачання. Орієнтовний час завершення робіт - до кінця доби.

Також через роботи ДТЕК трамвай №20 тимчасово не курсує. За маршрутом курсує маршрутний автобус.

Нагадаємо, що 18 червня через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури тимчасово залишаються без електропостачання частина споживачів у пʼяти регіонах.