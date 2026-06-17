Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчину осудили по ч. 4 ст. 152, п. п. 2, 10 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 309 УК Украины (изнасилование и умышленное убийство ребенка, а также в незаконном хранении наркотиков).

Учитывая все собранные доказательства и материалы дела, суд назначил злоумышленнику самое суровое наказание – пожизненное лишение свободы.

До вынесения приговора правоохранители провели масштабное расследование, исследовали десятки доказательств и воспроизвели каждый шаг фигуранта. Во время обысков в его помещении и на месте преступления изъяли биологические образцы, самокат жертвы, а также экстракт каннабиса, который осужденный хранил для собственного употребления.

Во время следствия мужчина находился под стражей без права внесения залога.

Напомним, ужасная трагедия произошла в Одессе вечером 18 июня прошлого года. Мать 7-летней Соломейки Тарасюк сообщила в полицию, что девочка пропала со двора дома. На следующий день ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили в подвале за несколько кварталов.

Следствие установило, что девочка каталась на самокате, когда ее 31-летний сосед, находясь под действием наркотиков, пригласил ее в гости. Ребенок без колебаний согласился, поскольку знал мужчину раньше. В квартире злоумышленник изнасиловал девочку, после чего задушил – экспертиза подтвердила смерть от механической асфиксии.

Чтобы скрыть преступление, утром мужчина обмотал тело ребенка пищевой пленкой, спрятал в дорожную сумку и на такси вывез за несколько кварталов, где спрятал в подвале возле дома. Через несколько часов после обнаружения тела правоохранители разыскали и задержали фигуранта.