10:28  17 июня
На Киевщине ночью мужчина проник через окно в квартиру и совершил сексуальное насилие в отношении 8-летней девочки
09:00  17 июня
В Киево-Печерской лавре показали момент попадания по Успенскому собору
08:55  17 июня
На Ровенщине 9-летний школьник покончил жизнь самоубийством
UA | RU
UA | RU
17 июня 2026, 13:23

Изнасилование и убийство 7-летней девочки: в Одессе 31-летнего злоумышленника приговорили к пожизненному

17 июня 2026, 13:23
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Суд вынес приговор 31-летнему одесситу за изнасилование и жестокое убийство ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчину осудили по ч. 4 ст. 152, п. п. 2, 10 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 309 УК Украины (изнасилование и умышленное убийство ребенка, а также в незаконном хранении наркотиков).

Учитывая все собранные доказательства и материалы дела, суд назначил злоумышленнику самое суровое наказание – пожизненное лишение свободы.

До вынесения приговора правоохранители провели масштабное расследование, исследовали десятки доказательств и воспроизвели каждый шаг фигуранта. Во время обысков в его помещении и на месте преступления изъяли биологические образцы, самокат жертвы, а также экстракт каннабиса, который осужденный хранил для собственного употребления.

Во время следствия мужчина находился под стражей без права внесения залога.

Напомним, ужасная трагедия произошла в Одессе вечером 18 июня прошлого года. Мать 7-летней Соломейки Тарасюк сообщила в полицию, что девочка пропала со двора дома. На следующий день ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили в подвале за несколько кварталов.

Следствие установило, что девочка каталась на самокате, когда ее 31-летний сосед, находясь под действием наркотиков, пригласил ее в гости. Ребенок без колебаний согласился, поскольку знал мужчину раньше. В квартире злоумышленник изнасиловал девочку, после чего задушил – экспертиза подтвердила смерть от механической асфиксии.

Чтобы скрыть преступление, утром мужчина обмотал тело ребенка пищевой пленкой, спрятал в дорожную сумку и на такси вывез за несколько кварталов, где спрятал в подвале возле дома. Через несколько часов после обнаружения тела правоохранители разыскали и задержали фигуранта.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Одесса преступление убийство изнасилование ребенок приговор злоумышленник
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
17 июня 2026, 13:48
Шествие памяти и открытие Аллеи Надежды: в Кременце поддержали семьи военных
17 июня 2026, 13:40
В Киеве священник обвинял украинцев в "убийстве окупантов"
17 июня 2026, 13:00
Через Днестр на акваскутерах: в Винницкой области два брата из Харькова пытались бежать за границу
17 июня 2026, 12:59
Из-за атак РФ на Запорожье автобусы оснащают РЭБ и детекторами дронов
17 июня 2026, 12:58
Жилье, выплаты и социальные гарантии для военных: что гарантирует государство
17 июня 2026, 12:45
Мальчик, которого сбила судья в Кривом Роге, скончался в больнице
17 июня 2026, 12:42
На Днепропетровщине мужчина за деньги снимал здание ТЦК
17 июня 2026, 12:30
В Киевской области взорвались три газовых баллона: погиб мужчина
17 июня 2026, 12:13
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Все публикации »
Виктор Ягун
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Все блоги »