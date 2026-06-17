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17 червня 2026, 13:23

Зґвалтування та вбивство 7-річної дівчинки: в Одесі 31-річного зловмисника засудили до довічного

17 червня 2026, 13:23
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Фото: поліція
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Суд виніс вирок 31-річному одеситу за зґвалтування та жорстоке вбивство дитини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловіка засудили за ч. 4 ст. 152, п. п. 2, 10 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 309 КК України (зґвалтування та умисне вбивство дитини, а також у незаконне зберігання наркотиків).

Врахувавши всі зібрані докази та матеріали справи, суд призначив зловмиснику найсуворіше покарання – довічне позбавлення волі.

До винесення вироку правоохоронці провели масштабне розслідування, дослідили десятки доказів і відтворили кожен крок фігуранта. Під час обшуків у його помешканні та на місці злочину вилучили біологічні зразки, самокат жертви, а також екстракт канабісу, який засуджений зберігав для власного вживання.

Під час слідства чоловік перебував під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, жахлива трагедія сталася в Одесі ввечері 18 червня минулого року. Мати 7-річної Соломійки Тарасюк повідомила в поліцію, що дівчинка зникла з двору будинку. Наступного дня її тіло з ознаками насильницької смерті знайшли в підвалі за кілька кварталів.

Слідство встановило, що дівчинка каталася на самокаті, коли її 31-річний сусід, перебуваючи під дією наркотиків, запросив її в гості. Дитина без вагань погодилася, оскільки знала чоловіка раніше. У квартирі зловмисник зґвалтував дівчинку, після чого задушив – експертиза підтвердила смерть від механічної асфіксії.

Щоб приховати злочин, вранці чоловік обмотав тіло дитини харчовою плівкою, сховав у дорожню сумку і на таксі вивіз за кілька кварталів, де сховав у підвалі поблизу будинку. За кілька годин після виявлення тіла правоохоронці розшукали та затримали фігуранта.

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