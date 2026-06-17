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17 июня 2026, 08:49

Избил пенсионерку в центре Одессы: гражданина Турции лишили вида на жительство

17 июня 2026, 08:49
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Фото: Государственная миграционная служба
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Директор ресторана "Turkuaz", избивший пенсионерку в центре Одессы, был лишен права на постоянное проживание в Украине. Соответствующее решение приняла Государственная миграционная служба

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

Речь идет о 58-летнем гражданине Турции Йылдызе Угуре. После рассмотрения материалов, предоставленных полицией, служба отменила ранее выданное ему разрешение на иммиграцию и признала недействительным вид на жительство. Документы подлежат изъятию и уничтожению.

Инцидент произошел 13 июня на улице Дерибасовской в Одессе.

Видео конфликта быстро распространилось в социальных сетях. На записи видно, как мужчина наносит удары 68-летней местной жительнице, после чего толкает ее о стену.

Позже полиция сообщила, что участниками конфликта стали местная жительница и директор одного из ресторанов. Сам Йылдыз Угур записал видеообращение с публичными извинениями.

После инцидента в соцсетях появились сообщения о повреждении ресторана Turkuaz. Депутат Одесского областного совета и владелец охранной компании "Самсон" Андрей Бабенко заявил, что вместе с ветеранами приезжал в заведение, где была демонтирована летняя площадка и вывеска.

В своем сообщении он отметил, что целью этих действий было продемонстрировать недопустимость насилия и безнаказанности.

Как пишут СМИ, ресторан Turkuaz ранее неоднократно попадал в скандалы. В 2009 году вопрос о его деятельности рассматривался на заседании исполкома Одесского горсовета, а бывшие чиновники заявляли о многочисленных жалобах жителей и попытках закрытия заведения.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, который до смерти избил соседку у подъезда. Нападение произошло в марте этого года в Днепровском районе столицы. 75-летняя женщина отдыхала на скамейке у дома.

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