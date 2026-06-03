Фото: полиция

В Соломенском районе Киева полицейские задержали 21-летнего парня за ограбление пенсионерки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На перекрестке улиц Карпатской и Ивана Поддубного злоумышленник подбежал к пожилым супругам, выхватил у 65-летней женщины сумку и скрылся.

В сумке были документы и 14 тысяч гривен, которые киевлянка только сняла с банкомата. Полицейские в течение нескольких часов разыскали и задержали нападавшего.

Задержанному объявили о подозрении по ч. 4 ст. 186 УК Украины (грабеж в условиях военного положения). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 29 мая в Киеве задержали дебошира, который угрожал прохожим ножом и напал на патрульных.