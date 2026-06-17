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17 червня 2026, 08:49

Побив пенсіонерку в центрі Одеси: громадянина Туреччини позбавили дозволу на проживання

17 червня 2026, 08:49
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Фото: Державна міграційна служба
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Директора ресторану "Turkuaz", який побив пенсіонерку в центрі Одеси, позбавили права на постійне проживання в Україні. Відповідне рішення ухвалила Державна міграційна служба

Про це повідомила пресслужба відомства, передає RegioNews.

Йдеться про 58-річного громадянина Туреччини Йилдиза Угура. Після розгляду матеріалів, наданих поліцією, служба скасувала раніше виданий йому дозвіл на імміграцію та визнала недійсним дозвіл на проживання. Документи підлягають вилученню та знищенню.

Інцидент стався 13 червня на вулиці Дерибасівській в Одесі.

Відео конфлікту швидко поширилося в соціальних мережах. На записі видно, як чоловік завдає ударів 68-річній місцевій жительці, після чого штовхає її об стіну.

Згодом поліція повідомила, що учасниками конфлікту стали місцева мешканка та директор одного з ресторанів. Сам Йилдиз Угур записав відеозвернення з публічними вибаченнями.

Після інциденту в соцмережах з’явилися повідомлення про пошкодження ресторану "Turkuaz". Депутат Одеської обласної ради та власник охоронної компанії "Самсон" Андрій Бабенко заявив, що разом із ветеранами приїжджав до закладу, де було демонтовано літній майданчик і вивіску.

У своєму дописі він зазначив, що метою цих дій було продемонструвати неприпустимість насильства та безкарності.

Як пишуть ЗМІ, ресторан "Turkuaz" раніше неодноразово потрапляв у скандали. У 2009 році питання щодо його діяльності розглядалося на засіданні виконкому Одеської міськради, а колишні посадовці заявляли про численні скарги мешканців і спроби закриття закладу.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який до смерті побив сусідку біля під'їзду. Напад стався у березні цього року в Дніпровському районі столиці. 75-річна жінка відпочивала на лавці біля будинку.

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