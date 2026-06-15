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15 июня 2026, 13:56

За 20 тыс. грн поджег авто военного: в Одесской области задержали подозреваемого

15 июня 2026, 13:56
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Фото: Национальная полиция
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В Одесской области правоохранители задержали 25-летнего местного жителя, который поджег микроавтобус военнослужащего за вознаграждение

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в начале мая вечером в одном из населенных пунктов Дачненской общины Одесского района.

В полицию обратился 35-летний военнослужащий, сообщивший о возгорании арендованного им микроавтобуса Ford. Пожар был ликвидирован спасателями. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции совместно с работниками СБУ установили мужчину, причастного к преступлению. Им оказался 25-летний житель Одесского района.

По данным правоохранителей, мужчина самовольно покинул воинскую часть и искал заработок через одного из мессенджеров. Там он получил предложение за 20 тысяч гривен поджигать дорогостоящие автомобили и транспорт Вооруженных сил Украины.

Следуя указаниям куратора, молодой человек сначала сфотографировал выбранный микроавтобус и прислал фото для согласования. После этого приобрел бензин на автозаправочной станции, облил им переднюю часть автомобиля, поджег транспортное средство, зафиксировал свои действия на видео для отчета и покинул место происшествия.

Впрочем, обещанного вознаграждения мужчина так и не получил. Уже на следующее утро его задержали правоохранители.

Фигурант сообщен о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Черкасской области двое мужчин устроили "охоту" на авто военных. Один автомобиль сгорел полностью, а второй практически спас работник автозаправки, сумевший вовремя погасить пламя. На суде мужчины признали вину. Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы обоим злоумышленникам.

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Одесская область авто ВСУ военный микроавтобус поджигатель поджог
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