В Черкасской области двое мужчин устроили "охоту" на авто военных

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Вечером 25 августа 2024 года обвиняемые подожгли релейный шкаф железной дороги. Уже утром на следующий день они подожгли два автомобиля. Машины принадлежали военным. Один автомобиль сгорел полностью, а второй практически спас работник автозаправки, который смог вовремя погасить пламя.

За эти поджоги мужчины получили деньги. За железную дорогу они получили 4 тысячи гривен, а за автомобили – около 10 тысяч гривен. При этом за вторую машину заказчик отказался платить, потому что она не сгорела полностью.

На суде мужчины признали вину. Они объяснили, что не думали о последствиях, а просто хотели заработать деньги. Тогда незнакомец предложил деньги за поджог разных объектов и они согласились на поджог релейного шкафа, адрес которого назвал заказчик. Когда они захотели еще больше "работы", они выбрали поджог военных автомобилей, которые потом сами обнаружили на улицах города.

Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы обоим мужчинам.

Напомним, в Одессе будут судить 33-летнего мужчину, который поджигал авто горожан и военных.