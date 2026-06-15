За 20 тис. грн підпалив авто військового: на Одещині затримали підозрюваного

Фото: Національна поліція

На Одещині правоохоронці затримали 25-річного місцевого жителя, який підпалив мікроавтобус військовослужбовця за винагороду

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався на початку травня ввечері в одному з населених пунктів Дачненської громади Одеського району.

До поліції звернувся 35-річний військовослужбовець, який повідомив про загоряння орендованого ним мікроавтобуса Ford. Пожежу ліквідували рятувальники. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники поліції спільно з працівниками СБУ встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 25-річний мешканець Одеського району.

За даними правоохоронців, чоловік самовільно залишив військову частину та шукав заробіток через один із месенджерів. Там він отримав пропозицію за 20 тисяч гривень підпалювати дороговартісні автомобілі та транспорт Збройних сил України.

Виконуючи вказівки куратора, молодик спочатку сфотографував обраний мікроавтобус і надіслав фото для погодження. Після цього придбав бензин на автозаправній станції, облив ним передню частину автомобіля, підпалив транспортний засіб, зафіксував свої дії на відео для звіту та залишив місце події.

Втім, обіцяної винагороди чоловік так і не отримав. Уже наступного ранку його затримали правоохоронці.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Черкащині двоє чоловіків влаштували "полювання" на авто військових. Один автомобіль згорів повністю, а другий практично врятував працівник автозаправки, який зміг вчасно погасити полум'я. На суді чоловіки визнали провину. Суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі обом зловмисникам.