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10 июня 2026, 11:45

В Одесской области за 13 тысяч долларов продавали "безопасный маршрут" для уклонистов

10 июня 2026, 11:45
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Фото: Госпогранслужба
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Правоохранители разоблачили очередной канал переправки мужчин за границу. Организаторы оценили свои "услуги" в 13 тысяч долларов

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 58-летний организатор искал мужчин, желающих уехать за границу. Он обещал им "безопасный маршрут" через приднестровский сегмент украино-молдавской границы. При этом его сообщники из Одесщины и Киевщины занимались логистикой и "доставкой" клиентов приграничных.

10 000 долларов они просили авансом, а оставшиеся 3 тысячи долларов просили уже во время "трансфера" до границы. Правоохранители задержали одного из организаторов в Одессе при получении денег. Также остановили автомобиль, который вез "клиентов" в приграничье.

"Всем троим сообщили о подозрении по ст. 332 УК Украины и избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога", - сообщили в ГНСУ.

Напомним, ранее СБУ и Нацполиция разоблачили пять новых схем уклонения от мобилизации. В разных регионах задержали организаторов. За суммы от 6 до 25 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

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