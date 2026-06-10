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10 июня 2026, 09:40

В Одесской области мужчину привалило бетонной плитой в заброшенном здании

10 июня 2026, 09:40
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Фото: полиция
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Происшествие случилось вечером 8 июня в поселке Ширяево Березовского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На окраине населенного пункта в заброшенном здании 28-летнего мужчину привалило бетонной плитой. О происшествии в полицию сообщила сожительница потерпевшего.

На место немедленно прибыли патрульные экипажи, следователи, спасатели ГСЧС и медики. Выяснилось, что мужчина оказался зажат под завалами на втором этаже.

Полицейские и спасатели начали разбирать обломки вручную, однако поднять огромную плиту самостоятельно не удавалось. Мужчину таки достали из-под завалов благодаря помощи местного фермера, предоставившего автокран.

Операция по спасению продолжалась около двух часов. Мужчину с многочисленными травмами и переломами костей госпитализировали в больницу, сейчас он находится в больнице.

Напомним, вечером 3 июня на Прикарпатье мужчину засыпало трехметровым слоем земли во время копания колодца. Спасатели освободили мужчину.

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