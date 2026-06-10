На Одещині за 13 тисяч доларів продавали "безпечний шлях" для ухилянтів

Фото: ДПСУ

Правоохоронці викрили черговий канал переправлення чоловіків за кордон. Організатори оцінили свої "послуги" в 13 тисяч доларів

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 58-річний організатор шукав чоловіків, які хочуть виїхати за кордон. Він обіцяв їм "безпечний маршрут" через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону. При цьому його спільники з Одещини та Київщини займались логістикою та "доставкою" клієнтів ло прикордоння.

10 000 доларів вони просили авансом, а решту 3 тисячі доларів просили вже під час "трансферу" до кордону. Правоохоронці затримали одного з організаторів в Одесі під час отримання грошей. Також зупинили автомобіль, який віз "клієнтів" до прикордоння.

"Усім трьом повідомили про підозру за ст. 332 КК України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави", - повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо, раніше СБУ та Нацполіція викрили п’ять нових схем ухилення від мобілізації. У різних регіонах затримали організаторів. За суми від 6 до 25 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.