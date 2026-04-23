23 апреля 2026, 16:51

Дело о незаконном использовании земель Чернобыльской зоны передали в суд

Фото: Офис Генерального прокурора
Специализированная экологическая прокуратура направила в суд дело по незаконному использованию земель Чернобыльской зоны для получения прибыли

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, бывший поселковый председатель вместе с землеустроителем и руководителями четырех предприятий фактически открыл доступ бизнеса до 1,9 тыс. га в зоне безусловного отселения, где любая хозяйственная деятельность запрещена.

Чтобы обойти закон, заключали фиктивные предварительные договоры аренды – в результате поля засевали, собирали урожай и реализовывали его на рынке.

Только за один год государству нанесено более 4,9 млн грн ущерба.

Кроме того, директор одного из обществ организовал группу с участием руководителей других предприятий и депутата поселкового совета.

На самовольно занятых участках они вырастили 364,77 тонн подсолнечника стоимостью свыше 6,6 млн грн, который вывезли за пределы зоны отселения и продали.

"Действия должностных лиц и руководителей предприятий квалифицированы по статьям УК Украины о самовольном занятии земель, злоупотреблении служебным положением, нарушении режима радиационной безопасности, завладении имуществом и легализации незаконных доходов", - сообщили в прокуратуре.

Также прокуроры заявили иск о взыскании 6,6 млн грн дохода, полученного от незаконного использования радиоактивно загрязненных земель.

Напомним, ранее правоохранители выяснили, что более 18 тысяч квадратных метров земли в Каменском районе на Днепропетровщине оказались непригодными. Это произошло после выброса загрязненных вод с предприятия , добывающего стратегические полезные ископаемые.

Чернобыль зона прокуратура коррупционная схема
