Атака на Одесу: уламки дрону впали на 9-поверхівку
Росія спрямувала дрони на низку областей. З'явилась інформація про перші наслідки атаки в Одесі
Про це повідомив голова Одеської ОВА, передає RegioNews.
За словами Олега Кіпера, уламки дрону впали на дах 9-поверхового будинку. Автомобілі, які були припарковані поруч, загорілись. Попередньо, постраждали двоє місцевих жителів.
"До відбою повітряної тривоги прошу мешканців залишатися в укриттях", - каже голова ОВА.
Нагадаємо, раніше Головне управління служби розвідки повідомило, що РФ розпочала комбіновану повітряну атаку на критичні об’єкти України, яка може тривати довго.
