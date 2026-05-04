Прикордонники затримали одразу 13 порушників на кордоні з Молдовою. Виявилось, що ухилянти заплатили по 10-12 тисяч доларів

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Військові перевірили три автомобілі, які їхали в напрямку придністровського сегмента українсько-молдовського кордону. Виявилось, що дев'ятеро пасажирів були "клієнтами" трьох організаторів схеми: адміністратор одного з телеграм-каналів надав чоловікам інструкції й організував трансфер до держрубежу.

Якби вони вдало реалізували "подорож", кожен клієнт заплатив би 10-12 тисяч доларів. Проте замість прибутку трьом водіям та ще одному пасажиру-пособнику загрожує кримінальна відповідальність. На пасажирів складено адмінпротоколи.

