Фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Недалеко от границы задержали 26-летнего водителя, который пытался доставить трех жителей Днепропетровщины к приднестровскому сегменту украинско-молдавской границы.

Установлено, что мужчины заранее спланировали свою поездку в Молдову. Они обратились за помощью к знакомому, который сконтактировал их с водителем и договорился о комфортной поездке. Мужчины встретились в оговоренном месте и отправились к приграничью на авто BMW. За свои услуги перевозчик должен был получить 600 евро в случае успешной переправки.

Однако поездка длилась недолго. Водителя задержали, автомобиль и вещественные доказательства изъяли.

Перевозчику сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 266 тысяч гривен.

На троих пассажиров составили админпротоколы за попытку незаконного пересечения границы, дела направлены в суд.

