В Одесской области запретили движение по полевым дорогам возле госграницы

В Одесской области введен запрет на движение транспортных средств по полевым дорогам, ведущим к государственной границе

Об этом со ссылкой на 25 пограничный отряд ГНСУ сообщили на странице Бессарабского поссовета, передает RegioNews.

В то же время, ограничения не распространяются на сельскохозяйственную технику, которая привлечена к полевым работам.

Как сообщили в ГНСУ, такое решение было принято после анализа оперативной обстановки. По данным пограничников, полевые пути активно использовались нарушителями государственной границы и их пособниками.

Ограничения действуют в соответствии с Положением о пограничном режиме, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №1147.

Напомним, правоохранители ликвидировали канал побега для военнослужащих, самовольно покинувших свои части. Организатором оказался житель Запорожья, который привлек к схеме должностного лица одной из воинских частей.