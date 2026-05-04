04 мая 2026, 08:46

В Одесской области запретили движение по полевым дорогам возле госграницы

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Одесской области введен запрет на движение транспортных средств по полевым дорогам, ведущим к государственной границе

Об этом со ссылкой на 25 пограничный отряд ГНСУ сообщили на странице Бессарабского поссовета, передает RegioNews.

В то же время, ограничения не распространяются на сельскохозяйственную технику, которая привлечена к полевым работам.

Как сообщили в ГНСУ, такое решение было принято после анализа оперативной обстановки. По данным пограничников, полевые пути активно использовались нарушителями государственной границы и их пособниками.

Ограничения действуют в соответствии с Положением о пограничном режиме, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №1147.

Напомним, правоохранители ликвидировали канал побега для военнослужащих, самовольно покинувших свои части. Организатором оказался житель Запорожья, который привлек к схеме должностного лица одной из воинских частей.

01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
