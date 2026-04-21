21 апреля 2026, 21:55

В Одессе псевдоволонтеры "зарабатывали" на военных

Фото: из открытых источников
Одесская областная прокуратура передала в суд дело в отношении аферистов, которые выманивали деньги у военных. Известно, что одному из них сообщили о подозрении заочно, потому что он находится в розыске

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, передает RegioNews.

В январе прошлого года два организатора и три сообщника организовали схему. Для этого они использовали специально приобретенные мобильные телефоны и SIM-карты, а также банковские карты посторонних лиц, которые за вознаграждение передавали доступ к своим счетам.

Аферисты выдавали себя за таможенных брокеров и водителей. В социальных сетях они публиковали объявления о продаже авто для ВСУ. Для доверия они использовали в переписке фотографии и копии документов настоящих волонтеров и благотворителей.

"В переписке с потенциальными покупателями, в большинстве это были военнослужащие, злоумышленники говорили о привлекательных, низких ценах, выгодных условиях покупки, убеждали, что авто уже на подъезде к границе. Надо только сбросить фото военного билета, а также оплатить растаможку или страховку "Зеленую карту", ​​горючее, расходы на доставку", - рассказали в прокуратуре.

В результате ни авто, ни возврат денег люди так и не получали. Известно, что в результате схемы пострадали по меньшей мере 11 военных. Общая сумма ущерба более миллиона гривен.

Напомним, ранее в столице задержали обманувшего военного мошенника. Защитник хотел купить автомобиль и перечислил аферисту почти 5 тысяч долларов. Автомобиль был необходим для выполнения боевых задач. Мошенник забрал деньги и скрылся, а машины никто так и не получил.

"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
На Днепропетровщине мужчины ворвались в квартиру пенсионерки и напали на нее с молотком
21 апреля 2026, 23:35
Как украинские патрульные сбивают российские дроны на фронте (ВИДЕО)
21 апреля 2026, 23:15
В Хмельнитчине BMW насмерть сбил 17-летнего парня
21 апреля 2026, 22:45
В Харьковской области из-за российской атаки пострадали 11 человек
21 апреля 2026, 22:27
В Житомирской области подросток зарабатывал на наркотиках
21 апреля 2026, 22:25
На Буковине женщина отдала аферистам последние деньги – украинцев предупредили о схеме
21 апреля 2026, 21:30
Отключение света 22 апреля: в Укрэнерго предупредили, к чему готовиться
21 апреля 2026, 20:55
В Кривом Роге женщина продала несовершеннолетних девушек в сексуальное рабство
21 апреля 2026, 20:40
Россияне из-за геймерских чатов заставили школьника устроить стрельбу на Закарпатье
21 апреля 2026, 20:30
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Все видео »
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Все публикации »
