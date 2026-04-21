В Одессе псевдоволонтеры "зарабатывали" на военных

Одесская областная прокуратура передала в суд дело в отношении аферистов, которые выманивали деньги у военных. Известно, что одному из них сообщили о подозрении заочно, потому что он находится в розыске

В январе прошлого года два организатора и три сообщника организовали схему. Для этого они использовали специально приобретенные мобильные телефоны и SIM-карты, а также банковские карты посторонних лиц, которые за вознаграждение передавали доступ к своим счетам.

Аферисты выдавали себя за таможенных брокеров и водителей. В социальных сетях они публиковали объявления о продаже авто для ВСУ. Для доверия они использовали в переписке фотографии и копии документов настоящих волонтеров и благотворителей.

"В переписке с потенциальными покупателями, в большинстве это были военнослужащие, злоумышленники говорили о привлекательных, низких ценах, выгодных условиях покупки, убеждали, что авто уже на подъезде к границе. Надо только сбросить фото военного билета, а также оплатить растаможку или страховку "Зеленую карту", ​​горючее, расходы на доставку", - рассказали в прокуратуре.

В результате ни авто, ни возврат денег люди так и не получали. Известно, что в результате схемы пострадали по меньшей мере 11 военных. Общая сумма ущерба более миллиона гривен.

Напомним, ранее в столице задержали обманувшего военного мошенника. Защитник хотел купить автомобиль и перечислил аферисту почти 5 тысяч долларов. Автомобиль был необходим для выполнения боевых задач. Мошенник забрал деньги и скрылся, а машины никто так и не получил.