Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Днепре количество раненых возросло до 12 человек. Четверо из них госпитализированы – они находятся в состоянии средней тяжести.

В Кривом Роге после атаки из 6 пострадавших в больнице остается 4-летний мальчик, состояние ребенка – средней тяжести.

Еще одному ребенку понадобилась медпомощь после вчерашнего удара по Криничанской громаде – 14-летняя девочка находится в амбулаторном лечении. Всего в громаде пострадали семь человек, в том числе два ребенка. Шесть из них остаются в больницах, состояние 40-летней женщины врачи оценивают как тяжелое.

Напомним, в Днепре в результате российского ракетного удара по жилому кварталу 3 мая погиб один человек, сообщалось об 11 раненых.